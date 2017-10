Stosunki Rosji i USA: deklaracje i działania to dwie różne rzeczy

Amerykańskie władze nie zamierzają przyznać się do błędów i nadal zachowują się niedyplomatycznie - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Rosji Aleksiej Czepa.

© REUTERS/ Eduardo Munoz Puszkow: Moskwa i Waszyngton nie mają ze sobą nic wspólnego

Rosyjski polityk skomentował w ten sposób wypowiedź rzeczniczki Białego Domu Sarah Sanders. Jej zdaniem rozwój rosyjsko-amerykańskich stosunków jest uzależniony od polityki zagranicznej Moskwy. Zdaniem Czepa nawiązywaniem kontaktów powinny być zainteresowane obie strony.

— Gdy zrywane są flagi, gdy jesteśmy ciągle oskarżani bez dowodów o wszelkie grzechy, w niewielkim stopniu przypomina to dążenie do normalizacji stosunków — ocenił polityk. Jak podkreślił, deklaracje i działania to dwie różne rzeczy.

Wcześniej na słowa Sanders zareagował senator Aleksiej Puszkow. Polityk przypomniał, że amerykańskie władze wyrzuciły z kraju rosyjskich dyplomatów i zamknęły kilka obiektów dyplomatycznych, ale nadal nalegają, że dwustronne stosunki zależą od Moskwy.