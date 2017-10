Przełom w uprawie ryżu

W Chinach jest zasolonych łącznie około 1 miliona kilometrów kwadratowych gruntu. Uprawa roślin jest tam szczególnie trudna. To teren rozmiarem równy Etiopii. Teraz możliwe będzie wykorzystanie go dla potrzeb rolnictwa.

Jak poinformował chińskie media naukowiec Yuan Longping, którego nazywa się "ojcem ryżu hybrydowego", jeśli choćby 1/10 tego terenu zostanie skutecznie obsiana, to zwiększy to produkcję ryżu w Chinach co najmniej o 20 %, albo o 50 milionów ton. Tego wystarczy, aby wykarmić 200 milionów osób. Zespół z 87-letnim Yuan Longpingiem na czele nie wyhodował nowego gatunku ryżu od zera, ale dwukrotnie podniósł urodzajność podgatunku ryżu, który został wyhodowany w latach 70-ych. Wówczas w dążeniu do wykarmienia zwiększającej się ludności chińscy naukowcy zaczęli szukać gatunków zdolnych do wzrostu w słonej wodzie. Takiego wyczynu udało się dokonać w Suixi w prowicji Guangdong, jednak urodzajność tego ryżu z hektara wyniosła zaledwie dwie tony, to trzykrotnie mniej niż u zwykłego ryżu. To przereśliło sens takiej uprawy. Obecnie urodzajność ryżu w solonej wodzie wyniosła 4,5 tony z hektaru.

Patent na nowy ryż należy do kompanii Yuan Ce Biological Technology. Kilogram kosztuje około 50 juanów, czyli osiem razy więcej, niż zwyczajny ryż. Ci, którzy popróbowali morski ryż twierdzą, że jego smak różni się od zwykłego ryżu, ale wcale nie jest nieprzyjemny.

Profesor nauk rolniczych Huan Shiwen poinformował, że wysoki koszt ryżu może zostać wytłumaczony nie tylko jego egzotyką, ale i korzyściami dla zdrowia. Słona woda jest naturalną przeszkodą dla wielu chorób i bakterii, które zwykle żyją na ryżu. To obniża konieczność stosowania pestycydów i czyni ryż czystszym pod względem ekologicznym.