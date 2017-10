Odnaleziono gwiazdę, która „zjadła” ponad tuzin bliźniaków Ziemi

© Fotolia/ Vgstudio Najlepszy zamiennik seksu

„Byłem pod wielkim wrażeniem i bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem, gdy analizowałem skład tych gwiazd. Z reguły różnice w składzie chemicznym pomiędzy gwiazdami z planetami i bez planet bywają bardzo niewielkie. W tym przypadku można je zobaczyć prawie gołym okiem” – skomentowała odkrycie Johanna Teske z Obserwatorium Carnegie w Pasadenie, którą cytuje czasopismo „New Scientist”.

Gwiazdy, o czym świadczą niedawne obserwacje sporej liczby zespołów astronomów, mogą od czasu do czasu niszczyć i „zjadać” planety, które obracają się wokół nich. Może to mieć miejsce na najwcześniejszym etapie istnienia, gdy planety dopiero się urodziły, i pod koniec ich życia, gdy zewnętrzna powłoka gwiazdy pęcznieje i otacza planetę, a nawet po tym, jak gwiazda umiera i zamienia się w białego karła lub gwiazdę neutronową.

W przeszłości naukowcy nie zwracali szczególnej uwagi na takie wydarzenia, bo uważali, że nie prowadzą one do poważnych zmian w wyglądzie i zachowaniu gwiazd. Stosunkowo niedawno planetolodzy wyjaśnili, że to nieprawda – „zjadanie” planet istotnie zmienia spektrum białych karłów i gwiazd neutronowych, co może radykalnie wpłynąć na zachowanie zwykłych gwiazd, powodując, że stają się większe i mniej jasne.

Semyeong Oh z Uniwersytetu Princeton (USA) i jej koledzy znaleźli jeden z najbardziej niesamowitych przykładów kosmicznego „kanibalizmu”, badając dwie niezwykłe gwiazdy — HD 240430 i HD 240429 – niedawno odkryte w Gwiazdozbiorze Kasjopei.

Naukowcy twierdzą, że gwiazdy zewnętrznie są w zasadzie nie od odróżnienia – powstały około 4 miliardów lat temu w jednym „kosmicznym żłobku” i od tego czasu razem podróżują po kosmosie, oddalone od siebie o dwa lata świetlne. Obecnie znajdują się o około 320 lat świetnych od Ziemi i są — zdaniem niektórych astronomów — częścią niezwykłego podwójnego systemu gwiezdnego. Połowa z nich zachowuje się inaczej niż inne pary gwiazd.

Oh i jej koledzy próbowali sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości, bo HD 240430 i HD 240429 mają jedną cechę, która nie pozwala tak mówić. We wnętrzu pierwszej gwiazdy, jak pokazują pomiary widma, jest znacznie więcej niektórych „metali” – cięższych od wodoru i helu – niż w składzie jej sąsiadki.

Z reguły te różnice sugerują, że gwiazdy powstały w różnych zakątkach galaktyki, gdzie chmury międzygwiezdnego gazu zawierają różne proporcje węgla, tlenu, potasu i innych składników. Z drugiej strony, sam fakt spotkania się dwóch gwiazd, ich podobne wielkości i wiek świadczą o czymś innym.

Powodem tego „niemożliwego” paradoksu – zdaniem Oh i jej kolegów – są różnice w koncepcji różnych „metali” we wnętrzu HD 240430 i jej „czystszej” sąsiadki. Naukowcy zauważyli, że wszystkie substancje, których udział bardzo się różni, są obecne w dużych ilościach w jednym typie ciał niebieskich – planetach i planet skalistych.

Według badaczy gwiazda, którą nazwano Kronos, miała zjeść, podobnie jak mityczny tytan, ponad dziesięć planet ziemiopodobnych lub kilka planet skalistych, których łączna masa jest 15 razy większa niż Ziemi. W tym przypadku widmo HD 240430 będzie takie samo, jak w rzeczywistości.

Jak jest to możliwe? Zdaniem naukowców Kronos i jego brat Krios stosunkowo niedawno zbliżyły się do innej gwiazdy, której przyciąganie „wstrząsnęło” ich systemem planetarnym i destabilizowało go. W wyniku część lub wszystkie planety spadły na Kronosa, o czym świadczy stosunkowo duży udział litu w jego materii, zwykle znikający z powierzchni gwiazd analogicznych do HD 240430 i HD 240429, po kilku milionach lat po takim „obiedzie”.

Obecnie naukowcy poszukują planet na obrzeżach tego systemu gwiezdnego, które potencjalnie przeżyły ten kataklizm. Ich odkrycie pomoże w zrozumieniu, jak i kiedy Kronos zaczął zjadać swoje dzieci.