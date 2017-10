Czy farbowanie włosów powoduje nowotwory?

Szczegóły przeprowadzonych badań ogłosił lekarz londyńskiego szpitala Princess Grace Kefah Mokbel — podaje The Times.

Lekarz przeanalizował karty pacjentek cierpiących na raka piersi i doszedł do wniosku, że kobietom z farbowanymi włosami taka diagnoza jest stawiana o 14% częściej. "Podczas naszych badań odkryliśmy związek statystyczny pomiędzy wpływem farby do włosów i rozwojem nowotworu piersi. Zalecałbym zmniejszenie częstotliwości traktowania włosów farbą syntetyczną do sześciu razy w roku i regularne badania u specjalistów" — oznajmił lekarz.

Według niego bezpieczniejsze są środki o mniejszym stężeniu amin aromatycznych. Jednocześnie farby roślinne zawierające naturalne składniki, takie jak dzika róża i rabarbar, nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie.