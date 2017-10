„Donosy stały się częścią europejskich wartości”

© REUTERS/ Francois Lenoir Nie ustępujcie starszym miejsca w autobusie

Polityk napisał na Facebooku, że zapoznał się z raportem czeskiej organizacji non-profit The European Values Think-Tan, która zajmuje się ochroną liberalnej demokracji. Jeden z jej programów — Kremlin Watch — opiera się na „cotygodniowym monitorowaniu publikacji naukowych w sferze dezinformacji i wrogich rosyjskich wpływów".

— Działalność The European Values, w całości poświęcona rosyjskiemu nadawcy RT, imponuje nie tylko dziesiątkami stron o tym, jak RT męci niedojrzałe zachodnie umysły. Najbardziej godne uwagi są załączniki do tego „badania" z listą amerykańskich, brytyjskich i innych europejskich polityków oraz działaczy społecznych, którzy pojawili się w programach RT — napisał senator.

Jak dodał, wśród nich są m.in. prezydent USA Donald Trump i jego rywal podczas wyborów prezydenckich Bernie Sanders, były kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel, były minister spraw zagranicznych Szwecji Hans Blix oraz były ambasador Wielkiej Brytanii w Rosji Tony Brenton.

— Jeśli w typowej pseudoanalityce na ważny temat „dlaczego różne od zachodniej opinie są dezinformacją i propagandą" nie ma nic nowego, to przejście do bezpośrednich donosów na polityków jest dość nowym i odważnym zjawiskiem we wdrażaniu „europejskich wartości" — ocenił Kosaczew.

- Kolektywne i indywidualne donosy dziś na trwałe wpisują się w „europejskie wartości". To, co się dzieje zaczyna przypominać dobrze znaną praktykę prześladowania dysydentów w ZSRR w latach 70., ale i znacznie wcześniejsze lata 30. z ich masowymi donosicielami i nie mniej masowymi represjami — podsumował senator.