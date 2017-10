Putin o technologii straszniejszej niż bomba atomowa

© AFP 2017/ Samuel Aranda Ekologiczny Armagedon już się zaczął

Straszniejsza niż bomba atomowa może być dla ludzkości zdolność do zmiany kodu genetycznego człowieka – powiedział prezydent Rosji Władimir Putin na sesji "Młodzież 2030. Obrazy przyszłości", która odbywa się w ramach Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów.

Szef państwa podkreślił wagę czynnika moralnego. Obecnie inżynieria genetyczna oferuje nowe możliwości w dziedzinie farmakologii i zmiany ludzkiego kodu genetycznego.

— Człowiek dostanie możliwość wchodzenia w kod genetyczny stworzony przez przyrodę albo jak mawiają ludzie wierzący, przez Boga. To znaczy, że człowiek może stworzyć ludzi z zaplanowanymi cechami – powiedział prezydent.

Jego zdaniem, to może być genialny muzyk, matematyk czy żołnierz, który będzie mógł walczyć "bez strachu, współczucia czy żalu".

— Ludzkość może wstąpić w trudny i odpowiedzialny etap swojego istnienia. To, o czym powiedziałem, może być straszniejsze od bomby atmowej. Czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, nie możemy zapominać o moralności – podkreślił prezydent. – Wszystko, co robimy, powinno przynosić ludziom korzyść, umacniać człowieka, a nie niszczyć go.