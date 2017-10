Szef CIA opowiedział o możliwej reakcji na śmierć Kim Dzong Una

"Co dotyczy Kim Dzong Una, to biorąc pod uwagę historię CIA, jeśli on zniknie, to ja nie będę po prostu o tym mówić" — oświadczył dyrektor CIA.

Powiedział także, jak zmieni się organizacja i jej zadania.

"My zamierzamy stać się o wiele groźniejszą agencją" — dodał Pompeo.

Wcześniej dyrektor CIA powiedział , że USA muszą być gotowe do ataku rakietowego KRLD, jednak nie mógł wyjaśnić, jak państwo zamierza zapobiec temu. Konflikt Pjongjangu i Waszyngtonu nasilił się po szkoleniach wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej na temat ataku na KRLD w razie wojny. Korea Północna obawia się amerykańskiego zagrożenia i zwiększa jądrowy oraz rakietowy potencjał.