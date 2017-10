Trump: USA nie potrzebują wsparcia UE

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Oddziały SDF przejęły kontrolę nad złożem naftowym w Dajr az-Zaur

"Tak w ogóle, to ja im (Europejczykom – red.) powiedziałem,że są moimi przyjaciółmi, jesteśmy w dobrych stosunkach, czy to Emmanuel (Macron, prezydent Francji – red.), czy Angela (Merkel, kanclerz Niemiec – red.) czy inni. Mnie ci ludzie się bardzo podobają. Powiedziałem im: dalej zarabiajcie pieniądze, nie martwcie się, nie jesteście nam do tego potrzebni" – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News.

Według jego słów, "kiedy Iran kupuje towary od Niemiec, Francji i innych, to są to miliardy dolarów".

Nawet od nas zamierzali kupić Boeingi, zobaczymy, co będzie z tą transakcją. Kiedy robią zakupy, to tym państwom (Unii Europejskiej – red.) trudno jest coś zrobić – dodał Trump.

Podejście obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych kontrastuje z pozycją jego poprzednika Baracka Obamy, który uważał, że jednostronne sankcje bez udziału Unii Europejskiej i innych dużych graczy są nieefektywne i niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych.