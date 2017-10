Idealne miejsca do osiedlenia się na Księżycu i Marsie

Naukowcy z uniwersytetów w Padwie i Bolonii znaleźli na Księżycu i Marsie miejsca, które najlepiej nadają się do kolonizacji - poinformowano na stronie internetowej stowarzyszenia europejskich astrofizyków Europlanet.

Badacze analizowali modele rzeźby terenu ciał kosmicznych i doszli do wniosku, że jaskinie lawowe na Księżycu i Marsie najlepiej nadają się do kolonizacji. Mają oni nadzieję, że zdołają one ochronić ludzi przed promieniowaniem kosmicznym i strumieniem mikrometeorytów.

Jaskinie lawowe – naturalne tunele, utworzone przez lawę. Pojawiły się ona w wyniku nierównomiernego jej stygnięcia. Na powierzchni lawa zastyga szybciej, tworząc twardą skorupę, podczas gdy we wnętrzu wciąż trwa przepływ. Naukowcy twierdzą, że długość tuneli może wynosić nawet 65 km.