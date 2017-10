Poroszenko: Zrobię wszystko, aby siły pokojowe ONZ były w Donbasie

Wcześniej służba prasowa ukraińskiego lidera poinformowała, że Poroszenko w kontrolowanej przez Kijów Awdijiwce odbył naradę na temat sytuacji operacynej na froncie w Donbasie.

"Wszystko robię po to, aby siły pokojowe były w Donbasie. I to oznacza, że w Donbasie przestaną strzelać. To znaczy, że wspólnymi siłami przynieśliśmy pokój do Donbasu" – cytuje Poroszenkę służba prasowa.

Poroszenko poinformował, że misja pokojowa może wziąć pod swoją kontrolę niekontrolowany odcinek granicy ukraińsko-rosyjskiej, aby nie wchodziły tam wojska, nie wwożono tam amunicji i czołgów. Zauważył także, że powrót suwerenności na całe niekontrolowane terytorium jest priorytetem dla rządu.