Szamani z Kirgistanu chcą ratować USA, ale nie mają na bilet

Grupa szamanów z Kirgistanu wysłała list adresowany do amerykańskich władz, w którym zaproponowała, że uratuje Amerykę i resztę świata przed katastrofą – erupcją superwulkanu w Yellowstone.

© AFP 2017/ Samuel Aranda Ekologiczny Armagedon już się zaczął

W zamian Kirgizi oczekują pomocy w załatwieniu formalności wizowych, opłacenia biletów na samolot do USA i pobytu w tym kraju.— Teraz my, szamani z Kut Ordo, otrzymujemy ayany (posłania), abyśmy, 21 szamanów Kirgizów, pojechali do Stanów Zjednoczonych. Tam, w Parku Yellowstone, jest bardzo niebezpieczny wulkan, który już niedługo może wybuchnąć. Musimy przeprowadzić tam obrzęd tuljojo i skierować straszną niszczycielską siłę tego wulkanu w 41 małych wulkanów i uratować naród Ameryki ! – czytamy w posłaniu.

Jak powiedziała Zamira Muratbekowa, która uważa się za osobę z nadprzyrodzonymi zdolnościami, list został już wysłany do prezydenta USA Donalda Trumpa, sekretarza stanu Rexa Tillersona i różnych resortów.

Ratować Amerykę chce 21 osób. Liczą na to, że już po wszystkim USA umorzą zadłużenie Kirgistanu.