Ponad połowę swojego majątku miliarder George Soros ofiarował fundacji "Otwarte społeczeństwo". Z 25 miliardów dolarów, według oceny "Forbes", do dyspozycji fundacji przekazano 18 miliardów. Według danych gezety "The Wall Street Journal", "Otwarte społeczeństwo" jest teraz drugą w USA pod względem rozmiaru aktywów finansowych organizacją charytatywną po Fundacji Billa i Melindy Gates. A Soros zorganizował jeszcze przy swojej fundacji komitet inwestycyjny, którym sam kieruje.

Środki nie zostały wniesione w celu ich pomnażania, pieniądze nie będą robić pieniędzy, finansista ma inne plany. Nie jest tajemnicą, że George Soros aktywnie zajmuje się polityką. Jego fundacje niejednokrotnie były oskarżane o współdziałanie przy zmianie władz w szeregu państw: pomarańczowa rewolucja na Ukrainie w 2004 roku, Euromajdan w latach 2013-2014, gruzińska rewolucja róż w 2003 roku… Można wspomnieć inne udane i nieudane kolorowe i kwiatowe rewolucje na całym świecie. Pytanie więc, na jaką akcję "charytatywną" i w jakim kraju zostaną przeznaczone te pieniądze.

Niewykluczone, że pierwszym numerem mogą być USA. George Soros już od dawna sponsoruje organizacje społeczne, które wzwają do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Na początku tego roku w USA odbyła się wielka akcja pod nazwą "Marsz kobiet na Waszyngton". Wiele mediów, w tym również "The New York Times", napisało, że ponad 50 organizacji związanych z marszem kobiet było finansowanych przez Sorosa.

A może po raz kolejny to będzie Ukraina: dwa razy się udało, czemu by nie spróbować po raz trzeci? W Rosji, bez względu na nadchodzące wybory prezydenckie, struktury Sorosa będą miały trudno. W listopadzie 2015 roku Prokuratura Generalna uznała za niepożądane fundację "Otwarte społeczeństwo" i instytut "Otwarte społeczeństwo fundacja pomocy". Przedsiębiorczy filantrop zapewne spróbuje wykorzystać wszystkie możliwe sposoby.

Pragnienie George'a Sorosa, aby manipulowac nie tylko na giełdzie, ale i w polityce różnych państw przypomina zachowanie postaci z serialu „Gra o tron” — lorda Petyra Baelisha. Właśnie w jego usta autor sagi George R. R. Martin włożył takie słowa: „Chaos jest niczym drabina. Wielu próbuje się po niej wspinać, jednak ponoszą porażkę i na zawsze porzucają dalsze próby. Upadek ich łamie. Niektórzy zaś otrzymują taką szansę, ale zamiast tego kurczowo trzymają się królestwa, bogów albo miłości. To tylko złudzenie. Jedynie drabina i wspinanie są prawdziwe." — powiedział Baelish. Zresztą, ten mistrz intrygi nie zakończył dobrze.