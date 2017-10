Ukraina grzeje się afrykańskim węglem

„Ten węgiel kamienny trafi do Przydnieprzańskiej i Krzyworoskiej Elektrowni Cieplnej, aby uzupełnić zapasy na sezon grzewczy. Zapewni to elektrociepłowniom niezbędne zasoby, aby wypełnić swoje zadanie — utrzymanie stabilności systemu energetycznego Ukrainy”- czytamy w komunikacie.

Po wyładunku węgiel trafi do magazynów elektrowni cieplnych. Obecnie zapasy węgla w magazynach w Przydnieprzańskiej i Krzyworoskiej Elektrowni Cieplnej wynoszą odpowiednio 38 i 83 tysiące ton.

„Dostarczyliśmy na Ukrainę już 450 tysięcy ton węgla kamiennego z RPA, co pozwala naszym elektrociepłowniom zapewnić działanie systemu energetycznego. Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego ich rola tylko wzrosła. Dlatego DTEK będzie nadal rytmicznie pokrywać zapotrzebowanie elektrociepłowni na importowany węgiel, aby system elektroenergetyczny zachował stabilność, a konsumenci mieli zapewnione nieprzerwane dostawy energii” — powiedział dyrektor handlowy DTEK Energo Witalij Butenko.

Wcześniej analitycy poinformowali, że Ukraina nie będzie w stanie zwiększyć dostaw importowanego węgla drogą morską z powodu niskiej przepustowości portów morskich, a także obciążenia tranzytowych przepływów kolejowych i cargo. Tak więc importowany węgiel jest głównie obsługiwany na terminalach TIS i portu „Jużnyj”, których całkowita przepustowość wynosi 28 milionów ton ładunków masowych rocznie.

„Przy obecnym poziomie przeładunku terminali istnieje rezerwa 5-6 milionów ton rocznie. Ale przy gwałtownym wzroście ilości importu węgla one mogą nie poradzić sobie z przepływem towarów ze względu na szereg ograniczeń” — czytamy w materiale centrum analitycznego CTS.

Wśród czynników ograniczających wymieniono techniczną możliwość załadunku towarów importowanych z magazynu portu do wagonów kolejowych. Zaznaczono, że istniejące moce pozwalają na wywóz 100-110 wagonów dziennie lub 210-220 tysięcy ton miesięcznie. Tak więc dostawy do portów nie powinny przekraczać tego poziomu. Przy tym porty są również wykorzystywane do eksportu zboża, co powoduje dodatkowe obciążenie dla nich.