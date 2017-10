Trump daje UE wolną rękę ws. Iranu

Według Trumpa „gdy Iran kupuje towary od Niemiec, Francji i innych, to są to miliardy dolarów”.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi USA „zmuszają" Iran do przyspieszenia produkcji pocisków balistycznych

Podejście obecnego prezydenta USA kontrastuje ze stanowiskiem jego poprzednika Baracka Obamy, który wierzył, że jednostronne sankcje bez udziału UE i innych głównych graczy są często bezskuteczne i niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych.

Trump wcześniej powiedział, że Biały Dom będzie pracować z Kongresem nad „poważnymi uchybieniami” podpisanego 14 lipca 2015 roku międzynarodowego porozumienia z Iranem. Odmówił oficjalnie potwierdzenia Kongresowi, że Iran przestrzega Porozumienia nuklearnego, ale przy tym nie zakwestionował na poziomie międzynarodowym zachowania przez Teheran danych uzgodnień. Jednocześnie Trump zaznaczył, że jeśli amerykańskie wysiłki zmierzające do „poprawionego” porozumienia nie powiodą się, to USA wycofają się z niego.

Iran i „szóstka” międzynarodowych mediatorów (Rosja, USA, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Niemcy) 14 lipca 2015 osiągnęły historyczne porozumienie dotyczące uregulowania wieloletniego problemu irańskiego atomu: przyjęto Porozumienie nuklearne z Iranem, realizacja którego zdejmuje z Iranu wcześniej nałożone sankcje gospodarcze i finansowe ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Amerykanista Dmitrij Michejew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził pogląd, że amerykański przywódca wycofał się w obliczu skonsolidowanej polityki wielkich europejskich mocarstw.

To stwierdzenie jest w duchu Trumpa. Jego strategia polega na tym, aby wydawać głośne oświadczenia, przestraszyć przeciwnika, zagrozić mu poważnymi konsekwencjami, a następnie trochę się wycofać, powiedzieć, dobrze, możemy się dogadać, znaleźć kompromis. On tak zawsze robi. Uwidacznia się w nim showman — chce zaimponować. Po tym, jak Trump wydał oświadczenie, że rozpoczyna z Iranem poważną konfrontację, żąda zmiany umowy, zauważył, że Europejczycy bardzo zgodnie zjednoczyli się przeciwko takiej decyzji. Teraz Trump w swoim duchu zaproponował wyjście Europejczykom, ponieważ „walka” równocześnie z Europejczykami, z Rosją — z tymi, którzy uczestniczyli w wypracowaniu tego porozumienia — to jest już zbyt wiele. Dlatego wycofuje się, mówi dobrze, możecie kontynuować handel z Iranem, a my będziemy działać jednostronnie — powiedział Dmitrij Michejew.