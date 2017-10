Kto kontroluje Rakkę?

Zastępca szefa komisji stosunków międzynarodowych w syryjskim parlamencie Amar al-Asad powiedział Sputnikowi, że ​​napływa teraz wiele doniesień, że miasto jest kontrolowane przez te lub inne siły, ale one pochodzą nie z Rakki, a z jakichś innych miejsc.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Rakka: Desant syryjskich żołnierzy na tyłach ISIS

„Międzynarodowa koalicja i Daesh zniszczyły nawet kamienie i drzewa w mieście, tam nic nie pozostało przy życiu. Dziś jest to miasto duchów. Część mieszkańców miasta uciekła, wiele osób zginęło”. Deputowany uważa, że ​​„Amerykanie wykorzystują Kurdów do realizacji własnych planów. Gdy tylko syryjska armia przejmie miasto pod swoją kontrolę, stan rzeczy się zmieni. Amerykański plan w Syrii ledwo zipie po porażce na froncie politycznym i militarnym”.

Operacja w Rakce, a dokładnie to, jak ona się odbywała, budzi wiele pytań, powiedział deputowany. „Wyzwolenie Rakki to produkcja teatralna, która była potrzebna do podniesienia ducha bojowego (przeciwników syryjskiego rządu) po sukcesie i postępie syryjskiej armii. Armia weźmie pod swoją kontrolę całe miasto, nie może być w tej kwestii żadnych kompromisów” — powiedział syryjski deputowany Amar al-Asad.

Amar al-Asad powiedział, że głównym pytaniem, które pojawia się przy rozmowach o Rakce, jest „gdzie podziali się terroryści Daesh, którzy walczyli w mieście?”.