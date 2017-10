Moskwa testuje „inteligentne” bransolety dla strażaków i ratowników

„Te bransoletki mają wbudowany odbiornik GPS/GLONASS. Urządzenia posiadają funkcję kontroli ruchu: jeśli pracownik z bransoletą nie porusza się przez 30 sekund, do mobilnego stanowiska bezpieczeństwa zostanie wysłany sygnał alarmowy. Ponadto ratownik może sam wysłać sygnał alarmowy — komunikat trafi na telefon stanowiska bezpieczeństwa oraz do wszystkich jego kolegów, którzy noszą «inteligentne» bransoletki” — cytuje szefa stołecznego Departamentu Nauki, Przemysłu i Przedsiębiorczości Aleksieja Fursina portal mera i zarządu Moskwy

Ponadto urządzenia pozwolą szefom zespołów ratowniczych skuteczniej zarządzać gaszeniem pożaru i ostrzegać ratowników przed niebezpiecznymi obszarami. Bransoletki mogą być stosowane w temperaturach od minus 30 do plus 55 stopni w odległości do 50 km od mobilnych stanowisk bezpieczeństwa.

Jako pierwsi nowinkę przetestują pracownicy Centrum Ratownictwa Pożarowego nr 213 w Zielenogradzie.