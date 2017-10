Rosja chce produkować helikoptery w Meksyku

„Rano spotkaliśmy się z ministrem obrony Meksyku i uzyskaliśmy odpowiedź — rozważyć możliwość stworzenia produkcji śmigłowców w Meksyku, licząc w ten sposób na rynek Ameryki Łacińskiej” — powiedział Manturow dziennikarzom po posiedzeniu misji gospodarczej „Dialog handlowo-przemysłowy Rosji i Meksyku” w Meksyku.

© Sputnik. Mark Agnor Na czym polega sekret popularności rosyjskich śmigłowców?

Obiecał, że po powrocie do Rosji szczegółowo zbada tę kwestię. „Przeanalizujemy to w świetle naszych rozmów z ministrem gospodarki Meksyku i (prezesem firmy Interjet Miguelem) Alemanem w części przyciągnięcia przedsiębiorstw przemysłu lotniczego Meksyku do produkcji komponentów, ewentualnie do rozwoju nowych kierunków w dziedzinie lotnictwa, jest bardzo ważne, aby rozszerzać możliwości opanowania rynków Ameryki Łacińskiej” — podkreślił rosyjski minister.

Manturow powiedział również, że Rosja jest zainteresowana rozszerzeniem dostaw śmigłowców nie tylko dla Ministerstwa Marynarki Wojennej Meksyku, ale także dla sektora cywilnego.

Według niego teraz trudno jest obejść się bez rozwoju nowych kierunków, gospodarki cyfrowej, bez tworzenia cyfrowych fabryk przyszłości, „inteligentnych” produkcji. „Czas prostych stosunków handlowych minął, teraz każdy kraj jest zainteresowany tworzeniem wartości dodanej, nowych kompetencji, tych branży, w których będą potrzebni młodzi profesjonaliści” — podkreślił Manturow.