Władimir Putin obawia się nowych biotechnologii. Czy słusznie?

© Sputnik. Aleksey Filippov Putin o technologii straszniejszej niż bomba atomowa

Czy obawy rosyjskiego prezydenta są uzasadnione? O komentarz poprosiliśmy dr Magdalenę Kozhevnikovą, bioetyka z Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk.

— Czy zgadza się Pani z opinią, że inżynieria genetyczna może być aż tak niebezpieczna?

— Inżynieria genetyczna z pewnością wiąże się ze sporym ryzykiem, jak każda inna technologia. Ale może przynieść też wiele pożytku. Warto przypomnieć, że jest to tylko jeden z instrumentów nowych NBIC-technologii, czyli nano-, info-, bio- i kognotechnologii. Naukowcy na całym świecie próbują zastosować je w zakresie tzw. human enhancement (ulepszenia człowieka).

© AFP 2017/ Samuel Aranda Ekologiczny Armagedon już się zaczął

Przede wszystkim chodzi o polepszenie zdrowia i odporności ludzi, eliminację chorób genetycznych, chociaż nierzadko mówi się także o dodaniu ludziom tak fantastycznych cech jak widzenie w ciemności czy regeneracja kończyn. Filozofowie i naukowcy toczą spory na temat tego, na ile taka ingerencja w człowieka jest usprawiedliwiona. Niektórzy jako argument podają fatalną sytuację ekologiczną: jeśli jesteśmy w stanie zrobić coś dla naszych potomków, aby mogli przeżyć w świecie, w którym będzie na przykład mniej tlenu w powietrzu, to jesteśmy zobowiązani to uczynić.

— Prezydent Putin wspomniał o ryzyku stworzenia żołnierza, który będzie mógł "walczyć bez strachu, współczucia czy żalu". Czy takie zagrożenie rzeczywiście istnieje?

© Sputnik. Maksim Bogodvid Paliwo z powietrza i wody

— Teoretycznie nic nie jest wykluczone. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak trudne jest stworzenie takiego genetycznie zmodyfikowanego żołnierza. Mówimy bowiem nie o zamianie genów u dorosłych ludzi, ale o tzw. designer baby, czyli tworzeniu "dzieci na zamówienie". Do tego potrzebne są gamety, kobieta gotowa wynosić taką ciążę, a narodzone dziecko nie jest od razu żołnierzem, ale jest właśnie dzieckiem, które musi zostać wychowane. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakieś państwo chciało tracić swoje zasoby dla tak kosztownego i nieetycznego eksperymentu. Tym bardziej, że nieustraszonego żołnierza można uzyskać w inny sposób, równie stary jak prowadzenie wojen: poprzez pranie mózgów, szpikowanie narkotykami, ewentualnie za pomocą eksperymentalnych neurotechnologii. Ale to nie ma nic wspólnego z inżynierią genetyczną.

Ryzyko inżynierii genetycznej związane jest z czym innym: z równym dostępem wszystkich chętnych do technologii. Etycy wyrażają obawy, że takie procedury będą kosztowne i w związku z tym dostępne dla osób bogatych, które i tak mają już wyższy status społeczny. Poprzez genetyczne ulepszenie ich dzieci będą miały jeszcze lepsze możliwości i różnica między bogatymi i biednymi będzie coraz większa. Ale to też nie jest fakt, ponieważ widzimy tendencję do spadku cen nowych technologii, np. testowanie genomu jest już cenowo dostępne praktycznie dla każdego.

© Fotolia/ NorGal Przełom w uprawie ryżu



— Oczywiście. Jakby nie patrzeć, to jest część medycyny. To przede wszystkim możliwość usunięcia genów odpowiedzialnych za niektóre choroby. Próbuje się tego na dorosłych organizmach, ale to wiąże się z dużymi trudnościami, o wiele łatwiej jest pracować z embrionami. Przeciwnicy takiego zastosowania inżynierii genetycznej mówią o uprzedmiotowieniu nienarodzonego dziecka i wskazują, że nie może ono dać zgody na manipulacje na swoim genomie. Warto jednak uzmysłowić sobie, że nikt z nas nie dał zgody na opatrzenie go takim a nie innym kompletem genów, i że zastąpienie tej naturalnej loterii racjonalnym działaniem medycznym nie może być określone jako uprzedmiotowienie.

Poza tym, inżynieria genetyczna rozwija się od dziesięcioleci i w niektórych sferach jest na stadium eksperymentalnym, a w innym jest już procedurą rutynową i z potwierdzoną skutecznością i pożytkiem. Przykładem tego może być uzyskiwanie insuliny z bakterii, w których genom zostały włączone ludzkie geny. Zatem biotechnologie to nie tylko ryzyko, ale i dużo pożytku. Wszystko zależy od tego, jak będziemy z nich korzystać.