Były szef Pentagonu: „Otwarto nowy rozdział zimnej wojny”

„Mamy nowy rozdział zimnej wojny z Rosją” — powiedział, występując na konferencji w Hudson Institute w Waszyngtonie.

Zdaniem Panetty USA powinny odgrywać znaczną rolę na Bliskim Wschodzie, w tym w Syrii oraz ograniczać wpływy Rosji w regionie oraz ustalić „linie podziału”. „Jeśli nie będziecie postępować z (prezydentem Rosji Władimirem) Putinem twardo, będzie ciągnąć z tego korzyści. W związku z tym uważam, że ważne jest, by USA dały im do zrozumienia, że są linie, których (Putin) nie może przekroczyć” — oznajmił były szef Pentagonu.

Według niego obecna administracja USA prowadzi sprawy z Moskwą „niezbyt dobrze”. „Nie możecie po prostu liczyć na to, że w pewnym momencie (Rosja — red.) staną się dobrymi facetami. Musicie być wobec nich twardzi, i jeśli mówicie, że coś się stanie, trzymajcie się tego. Możecie prowadzić rozmowy z Putinem, robiliśmy to i wówczas osiągaliśmy sukcesy. Ale powinniście to robić z pozycji siły” — uważa były szef Pentagonu.