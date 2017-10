Północnokoreańskie rakiety jądrowe gotowe do ataku

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych oczekują na rozkaz postawienia bombowców B-52 w stan całodobowej gotowości po raz pierwszy od czasów „zimnej wojny". Pisze o tym portal Defence One, powołując się na szefa sztabu amerykańskich Sił Powietrznych (USAF) Davida Goldfeina. To odpowiedź na zagrożenie ze strony KRLD.

Jak podkreślają źródła portalu, rozporządzenie może wydać szef Dowództwa Strategicznego USA (STRATCOM) generał Johna Hyten lub szefowa Dowództwa Północnego Sił Zbrojnych USA (NORTHCOM) Lori Robinson. Na razie nie wydano takiego rozkazu, jednak przygotowania do niego trwają.

Generał David Goldfein dał do zrozumienia, że zaplanowane działania mogą być związane z konfrontacją Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej.

„Świat to niebezpieczne miejsce i są w nim ci, którzy otwarcie mówią o użyciu broni jądrowej. To już nie jest dwubiegunowy świat, gdzie (broń nuklearną — red.) posiadamy tylko my i Związek Radziecki. Istnieją inni gracze, którzy mają potencjał jądrowy" — powiedział generał.

Bombowiec strategiczny B-52 został skonstruowany przez firmę Boeing w 1951 roku. Może on pomieścić do 20 pocisków manewrujących.

Na antenie radia Sputnik ekspert do spraw wojskowości, dyrektor handlowy czasopisma „Arsenał Ojczyzny" Alieksiej Lieonkow wyraził opinię, że bombowiec B-52 był i jest groźnym „straszakiem"

„Amerykanie posiadają obecnie w stałej gotowości bojowej 63 takie samoloty, znajdują się one w dwóch skrzydłach lotniczych, które mieszczą się w dwóch głównych bazach — jedna w Dakocie Północnej, a druga w Luizjanie. Oprócz tego Amerykanie przenieśli część baz B-52 na wyspę Guam" — powiedział Alieksiej Lieonkow.

Według niego plany dotyczące bombowców B-52 ogłoszone przez Stany Zjednoczone, to część zakrojonych na szeroką skale działań.

— Czym jest dyżur bojowy? Ostatni raz Amerykanie pełnili takie dyżury bojowe w październiku 1991 roku. I to, że poinformowali o tym, iż zamierzają pełnić dyżury bojowe w ciągu 24 godzin na dobę oznacza, że będą realizowane loty na około 6-7 trasach. Loty będą wykonywać dwie eskadry, zmieniając się w ciągu sześciu miesięcy. Oprócz tego w lotach zostanie wykorzystanych około 60% posiadanych bombowców, pozostałe zostaną postawione w w stan gotowości bojowej. Obecnie 30 bombowców znajduje się w bazach lotniczych, jednak w najbliższym czasie mogą trafić do stroju bojowego, sprawiając, że gotowość bojowa lotnictwa strategicznego USA będzie stuprocentowa — podkreślił Alieksiej Lieonkow.

Jednak tymi działaniami, według eksperta, Stanom Zjednoczonym nie uda się raczej zastraszyć Pjongjangu.

„Amerykanie nie biorą pod uwagę dwóch czynników. Pierwszy jest związany z tym, że północnokoreańskie rakiety balistyczne zostały wykonane w tak zwanej technologi kapsułowej. Tak więc paliwo rakietowe znajduje się w odrębnych kapsułach i rakieta może zostać postawiona w stan gotowości bojowej w ciągu kilku minut. Drugi czynnik — wszystkie te rakiety umieszczone są na mobilnych podwoziach w bazach, wykutych w skałach, których likwidacja nawet przy pomocy broni jądrowej jest dość problematyczna. Tak więc, jeśli Amerykanie dokonają ataku, to Korea Północna na niego odpowie" — uważa Alieksiej Lieonkow.