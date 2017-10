Rosję zaatakował wirus

"Według naszych obserwacji większość ofiar ataków znajduje się w Rosji. Widzimy podobne ataki na Ukrainie, w Turcji, w Niemczech, ale w znacznie mniejszej ilości. Szkodnik rozprzestrzenia się przez szereg zarażonych stron rosyjskich mediów" – powiedział Zakorżewskij.

Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że to celowy atak na sieci korporacyjne. "Wykorzystuje się metody podobne do tych, jakie widzieliśmy w czasie ataku ExPetr, jednak związek z ExPetr nie jest potwierdzony. Badamy sytuację" – dodał specjalista.

Poprzedni globalny atak hakerski z wykorzystaniem wirusa szyfrującego dotknął komputery na całym świecie pod koniec czerwca. Wówczas wirus, który w Laboratorium Kaspersky'ego ochrzczono ExPetr, zaczął rozprzestrzeniać się z Ukrainy. Oprócz niej najbardziej ucierpiały Włochy i Izrael.