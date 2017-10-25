„Sprzedają Ukrainę za ruble”

"Ci artyści, którzy wybrali pieniądze, dają zły przykład swoim fanom – sprzedają Ojczyznę za ruble" – napisała Prichodźko na Instagramie.
Zdaniem piosenkarki jej koledzy powinni pamiętać, że stali się artystami dzięki ukraińskim fanom, którym teraz "plują w twarz", wyjeżdżając na występy do Rosji.
– Каждый публичный человек, вне зависимости от того, политик он или артист, должен сделать выбор – именно потому, что он публичен. Многие делают из публичных людей кумиров для себя, в своих суждениях опираются на их мнение, следуют их убеждениям. Поэтому перед тем, как стать публичным человеком, нужно задуматься, сможешь ли ты занять достойную позицию. Большинство артистов, скорее всего, забывают, для чего они становятся публичными. Если для зарабатывания денег – это тоже можно понять. Но я больше поддерживаю тех, кто хочет привнести свет в нашу культуру. Не скрываю, что в России я зарабатывала в пять-семь раз больше, чем в Украине. Но деньги для меня никогда не были приоритетом. Не всё можно купить в этом мире. Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам – продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру в Украине. Но самое страшное, о чем они, опять-таки, не задумываются, — что артистами они стали благодаря украинскому народу. Если бы наш украинский слушатель не покупал их диски, не ходил на концерты, их не было бы и в помине. И как же они плюют в лицо всем своим поклонникам в Украине, когда разворачиваются и едут в Россию?! Говорить о таких людях — слишком много чести для них, потому что это действительно предатели. #анастасияприходько
Jedna z internautek wezwała, aby przypomnieć sobie, jacy fani uczynili artystkę z Priochodźko, czyniąc aluzję do tego, że wokalistka zasłynęła z udziału w rosyjskim projekcie Fabryka Gwiazd. W odpowiedzi Prichodźko napisała, że została zwyciężczynią, ponieważ Rosji "podobało się", jak ona śpiewa.
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