Ruska bójka w rytm muzyki podbija Internet

Wideoklip „Sumieckaja" przekroczył próg 10 mln wyświetleń na You Tube.

Petersburska grupa Otawa Jo istnieje od około 15 lat. Muzykanci na wszelkie sposoby wykorzystują stereotypowy wizerunek Rosjanina — w uszance, jako zawadiakę i pijaka, a jednocześnie jako osobę melancholijną i refleksyjną.

W ich kompozycjach jest miejsce na melodyczny rosyjski śpiew i niesłychaną symbiozę instrumentów ludowych (dudy i cytra!) w akompaniamencie gitary basowej i instrumentów perkusyjnych nadających utworom rytm.

Kompozcyja „Sumieckaja" jest niepowtarzalna z punktu widzenia gatunku — to „czastuszki" czyli przyśpiewki na jedną i tę samą melodię wykonywane całymi seriami w czasie festynów w akompaniamencie harmonii, bałałajki i innych instrumentów.

A „Sumieckaja" Otawy Jo to czastuszki w akompaniamencie bójki. Jedną z tradycji jarmarków na Pskowszczyźnie była „bójka skobarów" (skobarowie — dawne określenie mieszkańców tego regionu) — dwie grupy osób szły na siebie i tańczyły przed sobą jak w breakdance, w czasie którego zamaszystymi ruchami należało zahaczyć przeciwnika.

Całemu procesowi towarzyszyła przygrywka, a obowiązkiem muzykantów było śpiewanie obraźliwych czastuszek pod adresem oponentów mających na celu sprowokowanie bijatyki.

— Pozmagać, pozmagać, pozmagać się chce

A prawdę powiedziawszy to i bić też się chce.

Oto czyjś tam chłopak zwinnie wywija nóżką

Nie dać by mu osinowym kołkiem w uszko…

Na nagraniu widać bijatykę. W zdjęciach klipu brali udział bojownicy walki wręcz zrzeszeni w organizacji Buza, którzy poza walką na pięści uczą tradycyjnego rosyjskiego tańca. A wszystko to — tańce, muzyka, bijatyka odbywają się na tle niesamowitej przyrody rosyjskiej Północy.

