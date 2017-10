Ukraina chce wzmocnić granicę z Rosją

MSW Ukrainy opowiada się za zwiększeniem liczby pododdziałów granicznych na granicy z Rosją w celu zwiększenia gęstości ochrony — oznajmił wiceszef resortu Wadim Trojan.

„Obecnie mamy na granicy jeden pododdział graniczny co 80-100 km. Jednak zagraniczne doświadczenie podpowiada: do zapewnienia niezawodnej ochrony granicy państwowej potrzebne są takie pododdziały co 20 km” — cytuje jego słowa agencja UNN. Podkreślił także, że na granicy „powinny pojawić modułowe miasteczka, między którymi zostaną połączone wieże obserwacyjne”.

Wcześniej poinformowano, że Ukraina chce zbudować cztery nowe przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej.

W połowie sierpnia poinformowano, że Służba Graniczna Ukrainy zamierza zwiększyć liczbę punktów kontroli na granicy państwowej.