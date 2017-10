Bill Clinton oskarżył Rosję o „ataki" na cały amerykański system

© Sputnik. Grigory Sysoyev Były doradca Kohla: Putin jest światowym graczem

„Mamy problem. Sytuacja wokół Korei Północnej to poważna rzecz. Rosja atakująca cały nasz system to też poważna rzecz" — powiedział polityk cytowany przez stację telewizyjną CBS News. W czasie swojego wystąpienia w New Jersey Clinton podniósł kwestię ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

„To, co oni usiłują zrobić, to nie tylko wygrać wybory. W rzeczywistości usiłują tak zapaskudzić źródła informacji, żeby zatarła się granica między faktem i wymysłem, prawdą i kłamstwem" — oświadczył Clinton.