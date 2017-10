Część starych Europejczyków będzie niepełnosprawna

Zdaniem naukowców 1/5 starych Europejczyków będzie niepełnosprawna do 2047 roku.

Co czwarta starsza kobieta i co szósty starszy mężczyzna mieszkający na terenie Unii Europejskiej będzie niepełnosprawny albo będzie mieć ciężkie choroby przewlekłe w połowie bieżącego stulecia, głosi artykuł opublikowany w "BMJ Open".

"Udowodniliśmy, że odsetek niepełnosprawnych wśród osób starszych będzie pozostawać na wysokim poziomie nawet w tym wypadku, jeśli średnia długość życia wydłuży się. Wszystko to wskazuje na konieczność wprowadzenia całego kompleksu środków, niezbędnych do ułatwienia życia tym ludziom, ponieważ nowoczesna infrastruktura to za mało" – pisze Siergiej Szczerbow z Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Ludność na świecie, bez względu na przyrost liczebny w ostatnich latach, szybko się starzeje – średni wiek mieszkańca planety wzrasta, szczególnie w krajach rozwiniętych i rozwijających się, co prowadzi do rozwoju chorób wieku podeszłego i dodatkowych problemów ze zdrowiem.

W najbliższych latach, jak uważają naukowcy, krajowe systemy ochrony zdrowia i polityki społecznej nie będą wytrzymywać obciążenia nawet w najbardziej rozwiniętych państwach, co wywoła kryzys na poziomie globalnym.

Jedyny sposób walki ze "srebrnym tsunami", jak nazwany został ten fenomen, to stworzenie metod przedłużenia życia i podtrzymania zdrowia w podeszłym wieku.

Rosyjski demograf Siergiej Szczerbow oraz Daniela Weber z Uniwersytetu w Wiedniu (Austria) prognozują, że brak postępu w tej kwestii doprowadzi do tego, że wielka liczba osób starszych w Europie stanie się niepełnosprawna i straci możliwość samodzielnego przemieszczania się do połowy obecnego wieku.

Do takiego wniosku naukowcy doszli po przeanalizowaniu obecnej statystyki medycznej i demograficznej, zgromadzonej przez organizacje socjalne i medyczne w 26 państwach Europy w ciągu ostatnich sześciu lat.

Ta statystyka, oprócz danych medycznych, zawierała informację, w jakich warunkach mieszkają obywatele tych państw i jakie są ich ekonomiczne możliwości. Połączywszy te dane z oficjalnymi prognozami ONZ ds. wzrostu liczebności ludności i długości życia od 2015 po 2050 rok, Weber i Szerbow spróbowali policzyć, jak wiele osób będzie niepełnosprawnych w połowie wieku.

Obraz przyszłości okazał się dość mroczny: ogromna ilość europejskich mężczyzn i kobiet, szczególnie w bogatych krajach kontynentu, straci samodzielność fizyczną lub będzie przewlekle chora do 2047 roku.

Średnio około 21 % europejskich babć będzie niepełnosprawna w połowie stulecia, ten sam problem dotknie około 17 % mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. Co ciekawe, odsetek podobnych osób będzie mniej więcej jednakowy we wszystkich państwach członkowskich, bez względu na duże różnice w kulturze, poziomie ochrony zdrowia i gospodarce.

Co najciekawsze, wszystkie ulepszenia w systemie zdrowia nie dodadzą zdrowia starszym Europejczykom: zdaniem naukowców, liczba niepełnosprawnych wśród osób starszych będzie pozostawać na dzisiejszym poziomie lub nawet będzie rosnąć w niektórych państwach, jak np. w Wielkiej Brytanii. Wszystko to, jak uważają badacze, świadczy o tym, że władze Unii Europejskiej muszą podjąć kroki w celu ochrony tych kategorii obywateli.