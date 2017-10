Kto bogatemu zabroni?

Dzisiaj w Japonii sprzedano dwie hurmy odmiany „tenkafubu" za 540 tys. jenów (ok. 4,8 tys. dolarów) - przekazał agencji Ria Novosti przedstawiciel działu sprzedaży prefektury Gifu Wszechjapońskiej Federacji Stowarzyszeń Rolniczych Ito Yeshiyuki.

Pair of persimmons fetch 540,000 yen at season's 1st auction in Japan https://t.co/Gw9nGzHAaS pic.twitter.com/lx3H20z7BR — NE_sweN_odoyK (@Kyodo_News_EN) 26 października 2017

„To pierwsza sprzedaż w tym roku i to z pewnością miało wpływ na cenę, ale najważniejszym powodem, dla którego dwie hurmy tej odmiany zostały sprzedane za 540 tys. jenów, jest ich niezwykła słodycz. W zwykłej hurmie zawartość cukru wynosi 15-16 stopni Briksa, w tej elitarnej odmianie przekracza 18 stopni. A w tych dwóch hurmach, które zostały dzisiaj dostarczone do domu towarowego Matsuzakaya, zawartość przekracza 25 stopni. Do tego je się te hurmy z przyjemnością - są dość twarde i chrupią tak jak japońskie gruszki (pod względem twardości przypominają jabłka)" - powiedział Yeshiyuki.

Na utworzenie odmiany „tenkafubu" potrzeba było 11 lat, dopiero w zeszłym roku weszła do sprzedaży. Wtedy maksymalna cena wyniosla 320 tys. jenów (ok. 3 tys. dolarów). Waga jednej hurmy wynosi 30 dag.