Times: Incydent u norweskiego wybrzeża pozbawił Niemcy floty podwodnej

Ostatnia sprawna łódź podwodna U-35 uszkodziła śrubę napędową o kamienie u norweskiego wybrzeża. W wyniku tego incydentu dowództwo niemieckiej marynarki wojennej do końca roku nie będzie mogło wysłać na morze żadnej łodzi podwodnej — pisze The Times.

Nowoczesna flota podwodna Niemiec w niczym nie przypomina swojego budzącego przerażenie poprzednika z czasów II wojny światowej. Tym niemniej niemieckie okręty podwodne stanowiły ważną część obrony w latach zimnej wojny i nadal odgrywają zauważalną rolę w „monitorowaniu rosyjskiej aktywności morskiej” — podkreśla periodyk.

Przedstawiciele niemieckiej marynarki wojennej wielokrotnie narzekali na cięcia i brak części zapasowych. Według nich to nie tylko spowolniało prace remontowe, ale również kwestionowało odpowiedzialność państwa wobec NATO. Berlin wydaje 1,26% PKB na obronę zamiast wymaganych 2%. Kanclerz Angela Merkel obiecała, że Niemcy zwiększą swój wkład w sojusz do 2024 roku i do 2030 roku przekażą na wyposażenie dwa nowe okręty podwodne.

Uszkodzona U-35 została przewieziona do portu w Kilonii na północy kraju. Są tam modernizowane trzy inne okręty podwodne. Jeszcze dwa cumują w bazie marynarki wojennej Eckernförde i również czekają na remont.

Niemieckie okręty podwodne projektu 212A zostały wykonane przy użyciu metalu niemagnetycznego, dzięki czemu są trudne do wykrycia. Były eksportowane do dziesiątków państw, w tym do Grecji, gdzie ich sprzedaż znalazła się w centrum skandalu politycznego — zauważa The Times.