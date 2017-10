Reagan: Trump jest zagrożeniem dla całego świata

Ron Reagan, syn byłego prezydenta USA Ronalda Reagana zwątpił w to, że obecny szef państwa Donald Trump jest zdolny do zajmowania najwyższego stanowiska w państwie.

Reagan-junior nazwał obecnego prezydenta „głęboko znerwicowanym człowiekiem" i porównał go do „plamy", którą trzeba „wywabić". Można to zrobić jego zdaniem z pomocą procedury impeachmentu bądź poprzez zastosowania 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

„Ten człowiek stwarza zagrożenie dla całego świata" — dodał na antenie MSNBC.

Senator Republikanin Bob Corker powiedział wcześniej, że grożąc innym krajom, Trump może sprowadzić kraj „na drogę III wojny światowej".

© AFP 2017/ Nicholas Kamm Trump - szaleniec czy pozer?

Amerykańscy politycy i biznesmeni jednokrotnie wzywali do wywalczenia dymisji Trumpa. Właściciel amerykańskiego magazynu „dla dorosłych" Hustler Larry Flynt zaoferował 10 milionów dolarów za informację o amerykańskim liderze, która pozwoli na przeprowadzenie procedury impeachmentu.

Zgodnie z Konstytucją USA w celu zdjęcia prezydenta z urzędu najpierw Izba Reprezentantów musi zagłosować za impeachmentem. Następnie dwie trzecie senatorów musi zagłosować za jego odsunięciem od pełnienia obowiązków głowy państwa.