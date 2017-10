Katar: Siedziba Talibanu w Dosze to pomysł USA

Oznajmił to wczoraj na antenie Narodowej Telewizji Katarskiej były premier i były szef MSZ państwa Hamad bin Dżasim bin Dżaber Al Thani.

„Amerykanie chcieli mieć w Katarze miejsce na rozmowy z Talibanem, w tym na temat wymiany jeńców” — powiedział Al Thani. Według niego na Dohę wywarto presję, by otworzyć nie tylko przedstawicielstwo, lecz również ambasadę Talibanu w Katarze, gdy ruch doszedł do władzy w Afganistanie, lecz katarskie władze w odróżnieniu od ZEA i Arabii Saudyjskiej na to się nie zgodziły.