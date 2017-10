Ekspert od geopolityki Konstantin Sokołow na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że autorzy odpowiedniego raportu pomijają najważniejsze pytanie — kto szkoli terrorystów i zaopatruje ich w broń?

Amerykańska firma konsultingowa Soufan Group podliczyła liczbę zagranicznych najemników w szeregach PI. Odpowiedni raport został opublikowany na stronie organizacji.

W dokumencie pod tytułem „Poza granicami kalifatu: zagraniczni terroryści i zagrożenie ich powrotem" twierdzi się, że po stronie terrorystów walczy 3417 Rosjan. Według szacunków firmy to właśnie Rosja jest państwem, z którego przyjeżdża najwięcej najemników. Na drugim miejscu znalazła się Arabia Saudyjska (3224 osób), na trzecim — Jordania (3000 osób), niżej uplasowały się Tunezja (2926 osób) i Francja (1910 osób).

Według szacunków ekspertów do Rosji wróciło 400 osób walczących po stronie PI, do Arabii Saudyjskiej — 760, do Jordanii — 250, Tunezji — 800, Francji — 271.

Wcześniej przewodniczący Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego Aleksander Bortnikow oznajmił, że terroryści PI chcą zasiać panikę w najróżniejszych punktach świata. Wezwał zagranicznych partnerów do aktywniejszego udziału w tworzeniu międzynarodowego banku danych zwalczania terroryzmu. W lutym tego roku prezydent Rosji Władimir Putin na spotkaniu z oficerami Floty Północnej oznajmił, że po stronie terrorystów w Syrii walczy około 4000 osób z Rosji.

„Na terytorium Syrii zgromadziło się wielu terrorystów z republik byłego Związku Radzieckiego i samej Rosji — oznajmił prezydent. Według naszych wstępnych danych są liczeni w tysiącach: według danych Sztabu Generalnego Głównego Zarządu Wywiadowczego i naszych innych służb specjalnych, na przykład FSB, to mniej więcej 4000 z Rosji i około 5000 z republik byłego Związku Radzieckiego".

Na antenie radia Sputnik ekspert ds. geopolityki, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych Konstantin Sokołow wyraził opinię, że eksperci z Soufan Group, podając realne liczby najemników, nie mówią o rzeczy najważniejszej — kto ich szkoli i zaopatruje w broń.

„O obecności naszych obywateli w szeregach PI Rosja poinformowała oficjalnie, podano liczbę mniej więcej tego samego rzędu co w amerykańskim raporcie. Dlatego uważam, że jest to w pełni realne. Chodzi jednak o to, że strona amerykańska wszystko przekłada z chorej głowy na zdrową. Dobrze wiemy, że w tworzeniu sił ekstremistycznych na terytorium Rosji bezpośrednio i aktywnie uczestniczyły zachodnie służby specjalne. Te rzeczy były demaskowane bardzo często. Właściwie mówiąc, prezydent Władimir Putin wyjaśnił, co robimy w Syrii: mówił, że terroryści mogą wrócić, dlatego tam z nimi walczymy. Broniąc swoich interesów, uczciwie walczymy z terrorystami, których wyszkoliły i zaopatrzyły w natowską broń USA. Dlatego uważam, że w tym przypadku chcą zrzucić winę na Rosję, jak zwykle wypaczając fakty" — powiedział Konstantin Sokołow.