Breżniewa o cenie, którą musiała zapłacić za swój sukces (foto, wideo)

Pomimo napiętego grafiku Wiera stara się jak najwięcej czasu spędzać z córkami Sarą i Sonią, ale nie zawsze tak było. Po rozpoczęciu współpracy z grupą „VIA Gra", była cały czas w rozjazdach, więc praktycznie nie spotykała się ze starszą córką. Jednak zdaniem Breżniewej nie żałuje, że tak było.

„Kiedy trafiłam do grupy, nasze kontakty z córką były bardzo epizodyczne. Później, oczywiście, próbowałam wszystko naprawić i nadrobić. To był mój wybór, staram się nie wpędzać w poczucie winy. Gdyby ktoś mnie teraz zapytał: czy zmieniłabyś coś w swojej przeszłości? Nie. Dokładnie to, co działo się ze mną w życiu, doprowadziło mnie tam, gdzie jestem teraz" — powiedziała.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Авг 15 2017 в 10:27 PDT

Jak dodała Breżniewa, w domu jest 10-12 dni w miesiącu, a więź z córkami podtrzymuje za pomocą sms lub telefonicznie. Według artystki najważniejsze jest to, że jej dzieci widzą szczęśliwą mamę. Wiera docenia każdą chwilę spędzoną z nimi.

„Kocham, jestem kochana i robię w życiu to, co naprawdę lubię, to jest bardzo ważne" — podsumowuje.