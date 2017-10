„Jestem dumny z Sarańska i jego mieszkańców” (foto)

© Sputnik. Witalij Biełousów Warszawa: Operacja Mundial 2018 czas start

Podzielił się wrażeniami z dziennikarzami miejscowych mediów.

Mieszkańcy Mordowii znają Igora Butmana nie tylko jako kierownika artystycznego festiwalu międzynarodowego Vejse Jazz (Jazz Razem), który odbył się w Sarańsku po raz 16, ale również jako ambasadora miasta organizatora Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 Sarańska.

„Niesamowite wrażenie zrobiła zarówno skala budowy, jak i sam stadion! — powiedział maestro. — Jest prawie gotowy. Wielu kolegów nie widzi związku między muzyką i sportem, ale ja widzę. My wszyscy gramy dla publiczności, zwłaszcza jeśli chodzi o sport i muzykę najwyższego poziomu. Gramy, by przekazać emocje. Pod tym względem jesteśmy bardzo podobni. Mamy różne sposoby przekazywania emocji, ale po to istniejemy. Sprawiamy widzom radość, budzimy wzruszenie, smutek, rozśmieszamy. To wszystko jest w muzyce i sporcie. Piłka nożna to dynamiczna gra, bardzo interesująca i za każdym razem inna. Jest w niej wiele improwizacji, tak jak w jazzie. Oczywiście sportowcy uczą się, rysują schematy, przygotowują się do pewnych sytuacji, lecz łączy nas sama improwizacja na stadionie w czasie najważniejszych zawodów — przecież mistrzostwa świata przyciągają najlepszych graczy. Oczywiście muzycy i sportowcy mają różne sposoby przekazywania emocji, lecz efekt jest podobny”.

Mówiąc o statusie ambasadora, Igor Butman powiedział, że jest dumny z Sarańska. „To honorowa rola, ale niezbyt trudna, ponieważ nie jest mi wstyd za miasto — podkreślił jazzman. — Z Sarańska i mieszkańców można jedynie być dumnym”.

Jazzman spotkał się z kandydatami na wolontariuszy Komitetu Organizacyjnego 2018 i przedstawicielami programu Miejscy Wolontariusze, zapoznał się z infrastrukturą centrum wolontariackiego, procedurą doboru wolontariuszy oraz porozmawiał z niektórymi z nich. Wszyscy pracowali podczas Pucharu Konfederacji FIFA 2017 , w tym podczas ceremonii, w której Butman brał bezpośredni udział.

Maestro był zaskoczony, że wśród uczestników ruchu wolontariackiego są nie tylko studenci, pracownicy i niedawni absolwenci uniwersytetu państwowego w Mordowii, lecz również emeryci. Jeden ze starszych wolontariuszy Giennadij również uczestniczył w spotkaniu z muzykiem. Igor Butman podkreślił szczególne znaczenie pracy wolontariuszy w przeprowadzeniu zakrojonych na dużą skalę wydarzeń i życzył uczestnikom spotkania, by godnie reprezentowali Rosję podczas meczy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.