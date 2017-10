Trump publikuje dokumenty dotyczące zabójstwa Kennedy’ego

© AFP 2017/ Frederic Wallois Pentagon ocenia dostawy rosyjskiej broni na Filipiny

Na stronie internetowej Amerykańskich Archiwów Narodowych opublikowano 2891 dokumentów. To kolejna porcja materiałów, bo poprzednia – 3900 — została ujawniona 24 lipca. Kolejne kilka tysięcy będzie udostępnione przed końcem kwietnia 2018 roku.

Społeczeństwo w USA oczekuje i zasługuje na to, aby rząd zapewnił jak największy dostęp do dokumentów dotyczących zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego, żeby ludzie wreszcie mogli dowiedzieć się o wszystkich aspektach tego ważnego wydarzenia. Dlatego poleciłem dziś, aby ta tajemnica została w końcu ujawniona – czytamy w memorandum prezydenta, które Biały Dom rozesłał do departamentów i mediów.

Trump dodał, że pewne informacje w interesach bezpieczeństwa narodowego pozostaną utajnione. – Nie mam obecnie wyboru, jak tylko zaakceptować tę redakcję, aby zapobiec nieodwracalnej szkodzie dla bezpieczeństwa narodowego – podkreślił amerykański prezydent.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders zapewniła, że archiwa uciekną się do redakcji „jedynie w bardzo rzadkich przypadkach do ostatecznego terminu 26 kwietnia 2018 roku”, gdy publikacja materiałów zostanie zakończona.

Wcześniej Archiwa Narodowe poinformowały, że nie należy oczekiwać po tych dokumentach sensacyjnych wiadomości, będą one uzupełniać już znane fakty.