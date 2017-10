Reakcja Brytyjczyków na wystrzelenie pocisków balistycznych przez Putina

„Po co Rosja ma niszczyć Wielką Brytanię? Potrzebuje 1,5 biliona naszych długów?” – ironizuje no_one.

„W tym czasie UE nadal prowokuje i wywiera naciski na Wchód, próbując wpłynąć, podkupić i destabilizować Ukrainę. Drażnienie niedźwiedzia jest bardzo głupią polityką i pewnego pięknego dnia durnie budowniczowie euro imperium mogą posunąć się za daleko” – napisał Rex z Yorkshire.

„Putin nie jest idiotą. Wolałbym się z nim przyjaźnić, niż być jego wrogiem” – ocenił Mr European z Londynu.

Wyróżniają się też komentarze tych, którzy sceptycznie odnoszą się do możliwości rosyjskich pocisków.

„Dopóki nie uruchomią głowicy bojowej, aby udowodnić, że działa, ich oświadczenia nie są nic warte. To, że pokazują system dostaw, nie oznacza, że głowica jest prawdziwa. Wszyscy wiemy, że Rosja wyolbrzymia swoje osiągnięcia” – napisał GHynson.

© Sputnik. Vadim Savitskii Putin wystrzelił cztery pociski balistyczne

Wielu użytkowników apeluje o pokój.

„Wzajemne zniszczenie obu państw jest drogą do zagłady tej pięknej planety” – stwierdził MentoMan z Warwickshire.

„Jeśli Rosja dopuści do emisji takiej ilości promieniowania nad Wielką Brytanią, to w ciągu kilku tygodni rozprzestrzeni się ono nad planetą i spowoduje nieodwracalne szkody. Jedynymi zwycięzcami będą ci, którzy umrą wcześniej” – podkreślił New World z Liverpoolu.