Kazachstan przechodzi na łaciński

Aby zapewnić przekład alfabetu, prezydent zarządził zatwierdzenie nowego alfabetu języka kazachskiego składającego się z 32 liter i opartego na skrypcie łacińskim.

© Sputnik. Aleksiej Nikolski Kazachstan ucieka od Rosji przy pomocy łacinki?

Do lat 20. XX wieku w języku kazachskim było wykorzystywane pismo arabskie, które zostało zastąpione skryptem łacińskim. Przetrwał on do 1940 roku, kiedy została wprowadzona cyrylica składająca się z 42 liter.

W połowie kwietnia Nazarbajew polecił przygotować przejście na alfabet łaciński. Według niego zgodnie ze współczesnymi technologiami, środowiskiem i komunikacjami kraj znów potrzebuje alfabetu łacińskiego. Zaznaczył, że to „w żaden sposób nie wpływa na prawa osób rosyjskojęzycznych, języka rosyjskiego i innych języków”. Jak oświadczył minister informacji i komunikacji republiki Dauren Abajew, decyzja o przejściu na alfabet łaciński nie ma motywów politycznych.

Jednocześnie przejście na alfabet łaciński zaproponowano w parlamencie Kirgistanu. Rezygnacja z cyrylicy, jak stwierdził deputowany Kanybek Imanaliew, pomoże zachować tożsamość narodową Kirgizów. Z kolei prezydent Kirgistanu Ałmazbek Atambajew wystąpił w obronie cyrylicy. Zdaniem prezydenta odejście od dawnego alfabetu oznacza zerwanie z przeszłością narodu.