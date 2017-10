Rosja rozszerza embargo spożywcze o wieprzowinę

Rosja rozszerzyła embargo spożywcze i zakazała wwozu żywej trzody chlewnej i podrobów m in. z UE, USA i Kanady.

„Do listy produktów rolniczych, surowców i produktów spożywczych, których wwóz do Rosji jest zakazany, włączono żywe świnie oraz osobną kategorię podrobów i tłuszczów zwierząt hodowlanych. Wprowadzone ograniczenie na wwóz tych produktów nie wpłynie na zaspokojenie wewnętrznych potrzeb Rosji" — głosi komentarz do opublikowanego dokumentu.

Nowy zakaz obejmuje m in. żywe świnie (z wyłączeniem świń rasowych), podroby bydlęce, wieprzowe, owiec, kóz, koni, świński tłuszcz, smalec stearynowy.

30 stycznia 2014 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego (Rossielchoznadzor) zakazała importu do Rosji produktów wieprzowych z krajów unijnych do czasu otrzymania gwarancji bezpieczeństwa od Komisji Europejskiej. Decyzja była podyktowana epidemią afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. W połowie lutego odkryto kolejne ognisko ASF — w Polsce. Unia Europejska uznała zakaz za nieproporcjonalny względem zagrożenia i skierowała wniosek do WTO z prośbą o powołanie grupy eksperckiej mającej rozstrzygnąć spór powstały w wyniku wprowadzonego przez Rosję embarga.

W sierpniu ubiegłego roku arbitrzy WTO oznajmili, że nałożony zakaz koliduje z porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych WTO. Komisja Europejska zaprotestowała przeciwko temu, że Rosja objęła zakazem również niezakażone regiony. Arbitrzy WTO postanowili, że środki sanitarne wprowadzone przez Rosję nie były oparte na adekwatnej ocenie ryzyka dla życia i zdrowia ludzi lub zwierząt. Miesiąc później Rosja odwołała się od tej decyzji.

Światowa Organizacja Handlu odrzuciła apelację Rosji od orzeczenia WTO uznającego za nielegalne rosyjskie embargo.