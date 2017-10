Syria ma wielkie plany

„Wszystkim naszym poczynaniom towarzyszą kroki wojska i przystępujemy do przygotowania planu technicznego odbudowy każdego obiektu, który uwolni armia. Kwestia wojskowa zależy od armii i wkrótce usłyszymy dobre wieści o powrocie wszystkich złóż Syrii . Wszystkie złoża wrócą na łono ojczyzny, tak jak wróciły wszystkie terytoria” — powiedział Ganem.

„Kroki w celu przywrócenia tych obiektów do normalnego stanu oznaczają stopniowy powrót i ożywienie, a kiedy sektor będzie się odradzać, będzie to miało znaczący wpływ na syryjską gospodarkę, a my stopniowo wejdziemy na poziom dostatku, a następnie eksportu. W przyszłości będzie to mieć wielki ekonomiczny wpływ na sytuację w sektorze energetycznym i pozwoli obniżyć koszty importu ropy naftowej” — dodał.