Kosowo chce do NATO poprzez Państwo Islamskie

Historia tej przyjaźni zaczęła się jeszcze w czasie agresji NATO przeciwko Jugosławii i nic dziwnego, że urzędnik powiedział, że „NATO i Kosowo mają silne, długotrwałe relacje”. Jednak interesujące jest co innego: w Sojuszu Shea jest odpowiedzialny za nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i, jak się wydaje, Prisztina takie wyzwanie wymyśliła.

© Sputnik. Ruslan Krivobok Kosowo: Europa nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Nie wykluczone, że głównym zadaniem Shea jest przekonanie swoich szefów, że Prisztina jest gotowa do transformacji „Kosowskich Sił Bezpieczeństwa” w pełnoprawną armię. Otworzy to samozwańczemu państwu drogę do członkostwa w NATO, co jest niezwykle ważne dla Kosowa, któremu z Unią Europejską nie wychodzi wcale tak gładko, jak planowano i na razie nie należy spodziewać się nie tylko członkostwa, ale nawet liberalizacji polityki wizowej.

NATO jednak podkreśla, że stworzenie armii powinno odbywać się poprzez zmiany w konstytucji Kosowa, a nie poprzez przyjęcie specjalnej ustawy. Jednak Prisztina doskonale zdaje sobie sprawę, że deputowani, przedstawiciele mniejszości serbskiej zablokują taką inicjatywę w sprawie stworzenia armii i szuka okrężnych dróg. Wydaje się, że władze zdecydowały się obrócić na swoją korzyść fakt, że w Kosowie istnieje komórka radykalnych islamistów, a pewna liczba obywateli samozwańczej republiki walczyła na syryjskim i irackim froncie w szeregach Państwa Islamskiego. Według raportu Departamentu Stanu z lipca 2017 roku takich osób było 315, ale w rzeczywistości liczba ta może być kilka razy większa ze względu na fakt, że jest bardzo trudno monitorować ten proces.

Niedawno niebogate Kosowo przeznaczyło aż 100 tysięcy dolarów na walkę z radykalnymi elementami, tym samym oznaczając terroryzm jako jeden z głównych problemów. W tym kontekście Prisztina może zaoferować jak najszybsze sformowanie Sił Zbrojnych Kosowa, aby wraz z siłami NATO stać się barierą dla islamistów, którzy chcą wjechać na terytorium Europy. Na korzyść tej wersji przemawia również oświadczenie Shea o tym, że „Kosowskie Siły Bezpieczeństwa” zrobiły nawet więcej, niż oczekiwano, a Kosowo „postępuje na drodze do członkostwa w NATO”.

Milan Mijalkosvki, profesor Wydziału Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Belgradzie, w rozmowie ze Sputnikiem nazywa taką argumentację Prisztiny „fałszywą” i zaznaczył, że pod koniec lat 90. Prisztina poprosiła NATO o pomoc z powodu tak zwanych „czystek etnicznych”, a teraz używa wymyślony argument o islamistach.

Ekspert zauważył, że NATO jest niezwykle obłudne w stosunku do Serbii: z jednej strony rozwija współpracę wojskową z Belgradem, a z drugiej strony nadal robi wszystko, aby pozbawić Serbię 15% jej terytorium.

„Sojusz robi wszystko, aby ustalić pełną kontrolę nad Kosowem i to pomimo faktu, że tam znajduje się już ich baza «Bondsteel». Interesy Serbii nie są w żaden sposób brane pod uwagę. Za to zostanie uwzględniony argument w sprawie utworzenia „armii Kosowa” w celu obrony przed terrorystami” — powiedział Mijalkosvki.

Ciekawe, że wizyta Shea zbiegła się w czasie z przyjazdem do Czarnogóry Wesleya Clarka, byłego dowódcy operacji sił sojuszniczych przeciwko Jugosławii w czasie wojny w Kosowie. Biorąc pod uwagę fakt, że Czarnogóra kilkakrotnie oświadczała, że jest gotowa wspierać Kosowo w drodze do NATO, wydaje się, że idea Prisztiny o stworzeniu armii nie jest tak daleka od realizacji.