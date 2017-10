Ukraiński wojskowy: Odzyskanie Krymu jest łatwiejsze niż odbicie Donbasu

W wywiadzie dla gazety „Apostrof” wojskowy powiedział, że z pomocą broni rakietowej Ukraina zniszczy rosyjskie obiekty wojskowe bezpośrednio ze swojego terytorium. A jeśli dojdzie do bezpośredniego starcia, ukraińskim żołnierzom jak zawsze pomoże „gen zwycięzcy”.

Ukraińska armia jest w stanie odzyskać Krym, a w tym celu nie jest konieczna wielkoskalowa naziemna operacja militarna. Takie oświadczenie złożył dowódca V batalionu Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) Władysław Litwin.

Zdaniem wojskowego operacja odzyskania półwyspu nie będzie trudniejsza niż odzyskania Doniecka i Ługańska.

„Nie będzie trudniej. Nie. Ale w sensie militarnym jest to możliwe. Chociaż tam terytorium jest bardziej ograniczone. Tam wręcz przeciwnie można zrobić wszystko jeszcze skuteczniej” — przekonuje Litwin.

Zaznaczył, że chociaż Rosja ściągnęła na półwysep duże siły, to stoi przed nią problem zapewnienia grupy wojskowej.

„W jaki sposób wróg otrzyma dostawy? Drogą morską? No super. Albo przez most Kerczeński? Śmiech. Niech bawią się” — powiedział wojskowy.

„Teraz my w zasadzie rozwijamy program rakietowy. I to jest tylko kwestia odległości i efektywnego wykorzystania broni. Jeśli będzie odpowiednia broń rakietowa, to kwestii dystansu w ogóle nie ma. Tylko kwestia dokładnego użycia i trafienia w cel. To wszystko. Dlatego też oni starali się zniszczyć produkcję rakiet” — powiedział Litwin.

Jest przekonany, że „nie ma sensu bezpośredniego użycia jednostek piechoty na Krymie”.

„Możemy to spokojnie zrobić z naszego terytorium. Jeśli naprawdę chcemy zniszczyć jakąś bazę wojskową, to w tym celu teoretycznie powinno wystarczyć ukraińskiej broni rakietowej, nowych technologii lub produkcji nowych rzeczy. Ponieważ dystanse pozwalają nam skutecznie to wykorzystać” — wyjaśnił Litwin.

Jego zdaniem jeśli dojdzie do starć z rosyjskimi wojskami, Ukraińcom pomoże „gen zwycięzcy”.

„Jeśli zajdzie potrzeba naziemnej operacji, to trzeba będzie zwyciężyć. Ponieważ oni rzeczywiście zainwestowali tam wiele środków. Ale co z tego? Jaka różnica? Bez różnicy, musimy odzyskać Krym czy tego chcemy, czy nie” — podsumował.