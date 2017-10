Koalicja USA szykuje atak na nowe skupisko PI w Syrii

Antyterrorystyczna koalicja z USA na czele szykuje się do ataku na syryjskie miasto Abu-Kamal w prowincji Dajr az-Zaur, które jest bazą terrorystów Państwa Islamskiego, powiedział RIA Novosti specjalny przedstawiciel koalicji, pułkownik Ryan Dillon.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Car Putin

"Powinniśmy umocnić sukces osiągnięty przez Syryjskie Siły Demokratyczne na polach naftowych Omaru i czyścić rejony, które nadal są w rękach ISIS. (…) A potem szykować się do ataku na Abu-Kamal, gdzie, jak uważamy, znajduje się główna część dowodzenia ISIS" – powiedział Dillon.

Według jego informacji w mieście Abu-Kamal powinni znajdować się szefowie Państwa Islamskiego pozostali po zdobyciu Rakki i irackiego Mosulu.

Jednak w koalicji nie podano, ile czasu potrzeba do ostatecznego zwycięstwa nad Państwem Islamskim. Jako przykład Dillon podał kontrast pomiędzy przeciągającą się operacją wyzwolenia Mosulu i bojowymi działaniami w Tel-Afarze, gdzie czystka przeszła według planu.

Idea kalifatu nie jest realna… Oni (terroryści – red.) przyznają to, uświadamiają sobie to i poddają się – powiedział przedstawiciel koalicji.

Na pytanie, czy amerykańscy wojskowi pozostaną w Syrii po zwycięstwie nad PI, przedstawiciel koalicji odpowiedział, że tę decyzję podejmą politycy. Według słów wojskowego bez względu na to, że wkrótce dojdzie do ostatecznego pogromu ugrupowania PI, do likwidacji jego ideologii i jej obecności w internecie potrzeba będzie wiele pracy.

Wcześniej w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej podano, że z rąk terrorystów odbito 92,6 % syryjskiego terytorium, a operacja zbliża się do końca. Również prezydent Rosji Władimir Putin zauważył , że Syria w ponad 90% jest wolna od terrorrystów. Prezydent podziękował wojskowym i wszystkim uczestnikom operacji antyterrorystycznej.

Dzięki ich męstwu, dokładnym i profesjonalnym działaniom oraz odwadze udało się przełamać sytuację – podkreślił prezydent Federacji Rosyjskiej.

"Działania bojowe przeciwko terrorystom, a to, podkreślę, nie jakieś słabo zorganizowane bandy, ale doskonale wyposażone, wyszkolone i hojnie finansowane i zmotywowane ugrupowania, zademonstrowały jakość wzrastających możliwości Sił Powietrzno-Kosmicznych, naszej armii i floty" – powiedział prezydent.

Zauważył, że konieczne jest kontynuowanie umacniania tego potencjału za pomocą nowych systemów uzbrojenia i podwyższenia efektywności szkolenia.

USA od sierpnia 2014 roku prowadzą operację antyterrorystyczną w Syrii. Jednak Damaszek nie dał zgody stronie amerykańskiej na prowadzenie działań wojennych na terytorium państwa. Z kolei Rosja od września 2015 roku rozpoczęła operację na prośbę syryjskich władz.