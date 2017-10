Atak KRLD będzie oznaczał śmierć 90% ludności USA

© AP Photo/ Andrew Harnik Prokurator specjalny USA ds. rosyjskiej ingerencji wysunął pierwsze oskarżenia

Bomba atomowa wywołuje impuls elektromagnetyczny, który powoduje awarię elektroniki. Silna eksplozja jądrowa poza atmosferą na terytorium USA może sparaliżować cały kontynent i doprowadzić do katastrof lotniczych.

— Korea Północna nie potrzebuje międzykontynentalnych pocisków balistycznych, aby stwarzać zagrożenie. Pjongjang może użyć swoich rakiet nośnych, aby wynieść broń jądrową nad południową strefę podbiegunową, a następnie zdetonować ją nad Stanami Zjednoczonymi. Wywoła to impuls elektromagnetyczny o wysokiej częstotliwości. W rezultacie system elektroenergetyczny wyłączy się na czas nieokreślony, co w ciągu roku doprowadzi do śmierci do 90% ludności USA — twierdzą autorzy raportu. Jednak, jak pisze portal, idea, że Korea Północna może uciec się do ataku z użyciem impulsu elektromagnetycznego, jest śmieszna. Centrum informacji technicznej Pentagonu w 2008 roku oświadczyło, że impuls elektromagnetyczny „nie jest w stanie zgasić samochodu więcej niż trzy razy z 37".

Ponadto do wysłania silnego impulsu elektromagnetycznego potrzeba czegoś więcej niż wybuchu jądrowego. Ponieważ oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest nieprzewidywalne, Korea Północna raczej nie zdecyduje się na takie ryzyko. Najprawdopodobniej zaatakuje jakieś amerykańskie miasto, twierdzi Justin Bronk, ekspert ds. technologii wojskowych z brytyjskiego The Royal United Services Institute.

Konfrontacja na linii Pjongjang — Waszyngton nasiliła się po ćwiczeniach wojskowych USA i Korei Południowej w zakresie ataku na KRLD w przypadku wojny. Korea Północna obawia się zagrożenia ze strony USA i zwiększa swój potencjał jądrowy i rakietowy.

Wcześniej Rosja i Chiny zaproponowały Pjongjangowi ogłoszenie moratorium na testy jądrowe i starty pocisków, a Korei Południowej i USA — powstrzymanie się od ćwiczeń w tym regionie, ale Waszyngton zignorował tę inicjatywę.