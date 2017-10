Tańców ze zmarłymi już nie będzie (wideo)

— Jeśli ktoś zmarł na dżumę płucną, a następnie jego grób zostaje otwarty w celu przeprowadzenia Famadihany, infekcja może przechodzić na tych, którzy mają kontakt z ciałem – powiedział szef sztabu Ministerstwa Zdrowia Willy Randriamarotia.

Według WHO od 1 sierpnia do 20 października na Madagaskarze zarejestrowano 1153 przypadki podejrzeń zachorowań na dżumę, w tym 300 potwierdziły testy laboratoryjne. 94 osoby zmarły. Dżumę odnotowano w 37 z 114 regionów.

Famadihana – obrzęd pogrzebowy, podczas którego zmarły jest wyjmowany z grobu, owijany nowym całunem i ponownie grzebany. Na ceremonię przybywa rodzina i przyjaciele zmarłego, którzy tańczą ze zmarłym, śpiewają i ucztują, oddając mu hołd. Zgodnie z lokalnymi wierzeniami człowiek trafia do świata martwych, gdy jego ciało całkowicie się rozłoży. Do tego czasu co jakiś czas jest wyjmowany z grobu, by spotkać się z krewnymi i bliskimi.