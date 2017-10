Bitcoin nigdy nie zastąpi rubla

© Sputnik. Aleksiej Kudenko Śmierć z głupoty. Teraz nie ma jak sprowadzić ciała

"Bitcoiny to nie są znaki pieniężne Federacji Rosyjskiej, to nie ruble. Nie ma do nich zaufania. To zwykła podróbka, podróbka pieniądza . Ktoś porównuje to do piramidy. W każdym razie to narzędzie, z którym lepiej, żeby pracowali tylko profesjonaliści, ci, którzy wiedzą, w jaką stronę będzie rosnąć lub spadać indeks tej kryptowaluty. Bez wątpienia podstawą dla kalkulacji był i będzie rubel. Żadna kryptowaluta nie będzie u nas w obiegu, to jednoznaczne" – powiedział Siluanow w niedzielę w telewizji "Rossija 1".

Prezydent Rosji Władimir Putin zalecił wcześniej rządowi wraz z Bankiem Centralnym do lipca 2018 roku przygotować poprawki prawne, regulujące procedurę rozmieszczenia kryptowalut analogicznie do pierwotnego rozmieszczenia papierów wartościowych.

Ponadto, zlecono przygotowanie poprawki określającej status i pojęcia cyfrowych technologii stosowanych w sferze finansowej. W tym samym czasie mają zostać ustalone wymagania wobec organizacji miningu kryptowalut, w tym określenie porządku podatkowego.