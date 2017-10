Amerykanie uruchamiają jądrowy „Globalny Grom”

USA rozpoczynają ćwiczenia strategicznych sił jądrowych „Globalny Grom” (Global Thunder), poinformował RIA Novosti rzecznik Strategicznego Dowództwa (STRATCOM) USA Brian Maguire. Dodał, że Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem poinformowały o tym Rosję, zgodnie z umową dwustronną.

© East News/ USA/Science Photo Library USA zastanawiają się nad stworzeniem bomb jądrowych nowego typu

„Zgodnie z przepisami (traktatu — red.) New START Stany Zjednoczone i Rosja są zobowiązane powiadomić się wzajemnie o dużych ćwiczeniach jądrowych, dlatego Rosja została poinformowana z wyprzedzeniem o tych ćwiczeniach” — powiedział Maguire.

Dodał, że na przykład Chiny, które również mają broń jądrową, nie zostały poinformowane o manewrach, ponieważ Waszyngton nie ma umowy z Pekinem, która wymagałaby takiego powiadomienia.

Mówiąc o zbliżających się szkoleniowych działaniach wojennych, rzecznik STRATCOM przypomniał, że Global Thunder odbywają się co roku.

Według niego ich scenariusz przewiduje „różne zagrożenia strategiczne dla naszego kraju i wykorzysta wszystkie możliwości STRATCOM” z udziałem jednostek w różnych miejscach w czasie rzeczywistym. Zostaną przećwiczone możliwości sił kosmicznych, system nadzoru i rozpoznania, system globalnego ataku i środków obrony przeciwrakietowej, a także możliwości cybernetyczne.

„Te ćwiczenia drużynowo-sztabowe i polowe przeprowadzane są w celu przygotowania sił Departamentu Obrony (USA — red.) i oceny wspólnej gotowości operacyjnej we wszystkich obszarach odpowiedzialności STRATCOM ze szczególnym naciskiem na gotowość jądrową. Ćwiczenia te dają STRATCOM i jego oddziałom możliwość przygotowywania zapobiegania i, jeśli to konieczne, odparcia zbrojnego ataku na Stany Zjednoczone, wykorzystując siły na rozkaz prezydenta” — powiedział rzecznik dowództwa.

W ubiegłym tygodniu w Rosji również odbyły się kompleksowe ćwiczenia strategicznych sił jądrowych, w których wziął udział naczelny głównodowodzący prezydent Władimir Putin. Podczas manewrów przećwiczono interakcję Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego, atomowych okrętów podwodnych Floty Północnej i Oceanu Spokojnego oraz lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji. Jak poinformował rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow, „naczelny głównodowodzący przeprowadził wystrzał czterech pocisków balistycznych”.

Wcześniej Moskwa skrytykowała plany Pentagonu dotyczące stworzenia perspektywicznych szturmowych kompleksów natychmiastowego ataku globalnego. Według Ministerstwa Obrony Rosji w niejądrowym wyposażeniu one powinny rozwiązywać te same zadania, które są teraz powierzone strategicznym siłom jądrowym. Jednocześnie USA tworzą systemy obrony przeciwrakietowej. Jak twierdzą rosyjscy wojskowi, tworzenie środków natychmiastowego ataku globalnego jest „kolejnym czynnikiem potwierdzającym dążenie Waszyngtonu do zniszczenia istniejącej równowagi sił i zapewnienia globalnej dominacji strategicznej”.