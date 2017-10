Samobójstwo Hitlera pod znakiem zapytania (foto)

Odtajnione parę dni temu dokumenty z archiwum CIA pośrednio potwierdzają, że nazistowski lider Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w 1945 roku, lecz uciekł do Ameryki Łacińskiej - pisze Sputnik Brasil.

© Zdjęcie: Kopia/ CIA.gov Fragment z raportu CIA o ewentualnej obecności Hitlera w Ameryce Południowej

Jeden z informatorów amerykańskiego wywiadu w 1955 roku przekazywał, że po zakończeniu drugiej wojny światowej były SS-owiec Philip Citroen miał spotykać się z Hitlerem, ukrywającym się w Kolumbii pod nazwiskiem Schrittelmayor. W swoim raporcie agent utrzymuje, że Citroen jako pracownik Królewskiej Holenderskiej Spółki Okrętowej kontaktował się z Führerem co najmniej raz w miesiąc, w czasie podróży służbowych z Wenezueli do Kolumbii.

Na dowód powyższego do dokumentów dołączono zdjęcie Citroena z osobą podobną do Adolfa Hitlera wykonane w 1954 roku w mieście Tunja, w Kolumbii. Po jakimś czasie, według słów informatora CIA Hitler przedostał się do Argentyny.

Według oficjalnej wersji Adolf Hitler razem z żoną Ewą Braun popełnili samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku w Berlinie w czasie szturmu radzieckich wojsk na niemiecką stolicę. Ich ciała zostały spalone w ogrodzie kancelarii Rzeszy.

27 października, z polecenia prezydenta USA Donalda Trumpa odtajniono archiwa służb specjalnych związane m.in. z zabójstwem 35. amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Dokumenty zostało umieszczone na stronie Narodowego Archiwum USA.