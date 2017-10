Kijów woli bezludny Krym, byleby ukraiński

Krymski politolog Andriej Nikiforow, komentując to oświadczenie na antenie radia Sputnik, przypomniał o haśle ukraińskich nacjonalistów z lat 90.

Dowódca 5. Batalionu ekstremistycznego Ukraińskiego Korpusu Ochotniczego Władysław Litwin oznajmił, że Krym będzie łatwiejszy do „odzyskania” niż Donbas. Powiedział o tym w wywiadzie dla portalu Apostrof.

„Nie trudniej… Tam (na Krymie — red.) odwrotnie można wszystko zrobić jeszcze skuteczniej" — twierdzi Litwin. Zdaniem wojskowego w odzyskaniu półwyspu pomoże nie piechota, lecz broń rakietowa. „Teraz w zasadzie rozwijamy program rakietowy" — powiedział Litwin. Dodał, że ukraińskiej broni rakietowej „teoretycznie powinno wystarczyć" do zniszczenia baz wojskowych na terytorium półwyspu.

Ukraiński Korpus Ochotniczy założył były lider Prawego Sektora Dmytro Jarosz. Wcześniej oznajmił, że powrót Donbasu w skład Ukrainy to „plan nie na dziesięciolecia, lecz na o wiele krótszy czas".

W Rosji przeciwko szefom Prawego Sektora, w tym Jaroszowi, wszczęto postępowanie karne w związku z ekstremizmem. Śledczy podejrzewają organizację o zbrodnie przeciwko Rosji, jej obywatelom i placówkom dyplomatycznym na Ukrainie.

Doktor nauk historycznych, dyrektor Instytutu Państw WNP w Republice Krymu Andriej Nikiforow na antenie radia Sputnik przypomniał hasło ukraińskich nacjonalistów z lat 90, że półwysep będzie „ukraiński lub bezludny". Jak podkreślił krymski politolog, poglądy niektórych działaczy na Ukrainie wcale się nie zmieniły.

„Chodzi o to, że nie szanują ludzi mieszkających na terytoriach, które ich chore umysły uważają za Ukrainę. Dlatego, idąc w ślady swoich ideologów, którzy kiedyś twierdzili, że Krym będzie ukraiński lub bezludny, są gotowi, by uczynić go bezludnym, byleby stał się ukraiński. Najsmutniejszą rzeczą jest to, że pomimo różnego rodzaju zwolenników Jarosza podobne poglądy czasami wyrażają ludzie niby porządni, wykształceni, uważający siebie za liberałów i humanistów. Poruszając temat Krymu, mówią — oddajcie, zapominając o tym, że prawo pańszczyźniane w naszym kraju zostało zniesione w 1861 roku. Natomiast na Krymie żyją ludzie, którzy dokonali swojego wyboru. I to nie jakaś arytmetyczna, lecz zdecydowana większość Krymian" — powiedział Andriej Nikiforow.