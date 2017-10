Właściciel łodzi Nautilus przyznał się do rozczłonkowania ciała Kim Wall

Znany w Danii wynalazca i właściciel łodzi podwodnej Nautilus Peter Madsen podejrzany o zabójstwo szwedzkiej dziennikarki Kim Wall przyznał się policji, że kobieta zmarła wskutek zatrucia się tlenkiem węgla na pokładzie łodzi podwodnej, a on rozczłonkował jej ciało.

„Wyjaśnił, że Kim Wall zmarła w wyniku zatrucia się tlenkiem węgla, gdy znajdował się na pokładzie łodzi podwodnej. Poza tym przyznał się, że to właśnie on rozczłonkował ciało i wyrzucił jego części do zatoki Køge" — czytamy w komunikacie prasowym policji Kopenhagi.

Po ostatnim przedłużeniu aresztu Madsen znajdował się w więzieniu do końca października. Dzisiaj poinformowano, że zgodził się na przedłużenie aresztu do 15 listopada. Jest podejrzany o znieważenie zwłok i umyślne lub nieumyślne zabójstwo szwedzkiej dziennikarki, która chciała napisać o Madsenie artykuł.