„Ani jedno państwo nie potępiło działań policji w Katalonii"

© AP Photo/ Emilio Morenatti Sydöstran: UE pozostaje tylko modlić się, aby Katalonia nie podzieliła losu Ukrainy

Reakcja Madrytu była bardzo ostra — rząd Hiszpanii zdymisjonował premiera autonomii Carlesa Puigdemonta i cały rząd, rozwiązując także lokalny parlament. Do Katalonii wysłano przedstawicielkę władz centralnych, wicepremier i minister administracji terytorialnej Sorayę Sáenz de Santamaríę. Przedterminowe wybory do lokalnego parlamentu zostały wyznaczone na 21 grudnia.

W niedzielę na ulice Barcelony wyszło według różnych źródeł od 300 tys. do 1,5 mln osób, przy czym byli to przeciwnicy odłączenia się autonomi od Hiszpanii.

Wiec odbył się pod hasłem „Wszyscy jesteśmy Katalonią" Ludzie podkreślają, że decyzja ws. niepodległości była podejmowana bez nich i wcale nie wszyscy popierają tę ideę.

© Sputnik. Stringer Na Ukrainie obiecano wysłać do Hiszpanii batalion ochotniczy

Tymczasem największe w Hiszpanii stowarzyszenie przedsiębiorców zaapelowało do mieszkańców Katalonii o wzięcie udziału w przedterminowych wyborach do parlamentu wspólnoty autonomicznej, które zostały wyznaczone na 21 grudnia. MSZ Hiszpanii nie wykluczyło, że na podstawie ich rezultatów Katalonia może otrzymać większe prawa.W wyborach jako kandydat może również uczestniczyć Carles Puigdemont. Sądząc po ostatnich wypowiedziach jego zwolenników, nie ma on zamiaru rezygnować ze stanowiska premiera Katalonii. Madryt dał jednak jasno do zrozumienia, że polityk nie będzie mógł stanąć na czele równoległego rządu.

Wiodący światowi liderzy, tacy jak Donald Trump, Angela Merkel i Emmanuel Macron poparli szefa hiszpańskiego rządu Mariano Rajoyę. Z kolei Kreml tradycyjnie już oświadczył, że próba zdobycia niepodległości przez Katalonię jest węwnętrzną sprawą Hiszpanii i Rosja zaakceptuje każde rozwiązanie konfliktu.

Ogłoszenie niepodległości przez parlament Katalonii i decyzja Senatu Hiszpanii ws. podjęcia kroków odwetowych świadczą o tym, że w obecnej Konstytucji Hiszpanii, uchwalonej w 1978 roku "nie ma miejsca" dla katalońskiego społeczeństwa — powiedział w wywiadzie dla radia Sputnik argentyński socjolog Pau Arranz.

„Po wszystkich scenach przemocy policjantów, które miały miejsce 1 i 2 października, zwolennicy niepodległości mieli nadzieję, że społeczność międzynarodowa sprzeciwi się tej brutalności. Jednak w rezultacie, pomimo tego, że znaleźli się ci, którzy mówili, że nie można rozwiązywać konfliktu przy użyciu przemocy, z oficjalnego punktu widzenia ani jedno państwo nie potępiło działań policji" — powiedział Pau Arranz.

Ekspert podkreślił jednocześnie, że wszystko, co dzieje się obecnie w Katalonii, świadczy o głębokim kryzysie instytucjonalnym, który dotknął Hiszpanię.

© AP Photo/ Manu Fernandez Katalonia: Puigdemont zdymisjonowany

Pau Arranz przypomniał również o dyskusji w Senacie Hiszpanii, odnośnie tego, jakie konsekwencje może mieć zastosowanie 155. art. Konstytucji, który może ograniczyć autonomię Katalonii. Na razie nie wiadomo, jaki sąd będzie decydować o losie katalońskich przywódców — byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i byłego wiceprezydenta w rządzie regionalnym Oriola Junquerasa

© AFP 2017/ Raul Aarboleda Król Hiszpanii persona non grata we własnym kraju

„Przypuszcza się, ze uruchomienie 155. Art. będzie mieć poważne konsekwencje. Wydaje mi się, że jest to całkiem realistyczna prognoza, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie wydarzenia: nie zdziwię się, jeśli Carles Puigdemont i Oriol Junqueras w rezultacie znajdą się w więzieniu" — powiedział Arranz.

Pomimo restrykcji Madrytu, niektórzy katalońscy politycy, zdymisjonowani przez hiszpański rząd, w poniedziałek rano stawili się w pracy. Szef rady ds. terytoriów Josep Rull, marszałek katalońskiego parlamentu Carme Forcadell, generalny dyrektor ds. informacji katalońskiego rządu Miquel Martín Gamisans, sam były premier Carles Puigdemont oraz inni pracownicy opublikowali w internecie zdjęcia z budynku rządowego z hasztagiem „kontynuujemy".