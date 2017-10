Rosja o decyzji Kazachstanu ws. przejścia na alfabet łaciński

Rosja ze zrozumieniem i szacunkiem odnosi się do decyzji Kazachstanu ws. przejścia na alfabet łaciński, powiedział ambasador Rosji w republice Michaił Boczarnikow podczas spotkania Komitetów Mażylisu (niższej izby) Kazachstanu i Dumy Państwowej Rosji.

Wcześniej Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podpisał dekret w sprawie stopniowego przekładu alfabetu języka kazachskiego na skrypt łaciński. Ponadto w celu zapewnienia tłumaczenia postanowił zatwierdzić dokładny alfabet języka kazachskiego oparty na skrypcie łacińskim i składający się z 32 liter.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Kazachstan przechodzi na łaciński

„Rosja ze zrozumieniem i szacunkiem odnosi się do decyzji suwerennego Kazachstanu w sprawie przejścia języka państwowego na alfabet łaciński. Stanowisko języka rosyjskiego, jak możemy sądzić po twardym oświadczeniu prezydenta Nursułtana Nazarbajewa i innych kazachskich urzędników, nie ulegnie zmianie, a nauczanie języka i nauczanie w nim w kazachskiej szkole średniej będzie kontynuowane, ponieważ biegła znajomość obywateli kraju języka rosyjskiego jest uważana przez kierownictwo republiki jako ważna zaleta kulturowa Kazachstanu” — powiedział Boczarnikow.

Do lat 20. XX wieku w języku kazachskim było wykorzystywane pismo arabskie, które zostało zastąpione skryptem łacińskim. Przetrwał on do 1940 roku, kiedy została wprowadzona cyrylica. Obecnie kazachski alfabet na podstawie cyrylicy składa się z 42 liter. Nazarbajew wcześniej podkreślał, że przejście języka kazachskiego na alfabet łaciński „w żaden sposób nie narusza praw ludności rosyjskojęzycznej, języka rosyjskiego ani innych języków”.